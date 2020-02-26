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حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن الإمارات اليوم الأربعاء

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 26 فبراير 2020

قال المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، في نشرته اليومية، إن الطقس في الإمارات، اليوم الأربعاء، من المتوقع أن يكون مغبراً وغائما جزئياً إلى غائم، مشيراً إلى انخفاض في درجات الحرارة خاصة غرب البلاد. والرياح جنوبية غربية – شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تكون محملة ومثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

 

وبحسب المركز، يكون الموج في الخليج العربي مضطربا، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:41، والثاني عند الساعة 03:34، والجزر الأول عند الساعة 08:32، والثاني الساعة 21:12.

 

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا إلى مضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:25، والثاني عند 23:42، والجزر الأول عند الساعة 17:22، والثاني عند الساعة 06:0 .

 

درجات الحرارة

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم:

 

أبو ظبي 32 20 70 20

 

دبي 31 20 65 25

 

الشارقة 31 16 75 25

 

عجمان 31 17 80 30

 

أم القيوين 31 15 85 30

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رأس الخيمة 32 14 80 30

 

الفجيرة 27 21 85 50

 

العين 32 19 65 20

 

ليوا 33 20 70 20

 

الرويس 32 17 80 25

 

السلع 33 18 85 30

 

دلما 24 19 85 50

 

طنب الكبرى 25 19 85 40

 

طنب الصغرى 25 19 85 40

 

أبو موسى 25 19 85 40

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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