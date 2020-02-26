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شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن الإمارات اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل
الأربعاء 26 فبراير 2020
قال المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، في نشرته اليومية، إن الطقس في الإمارات، اليوم الأربعاء، من المتوقع أن يكون مغبراً وغائما جزئياً إلى غائم، مشيراً إلى انخفاض في درجات الحرارة خاصة غرب البلاد. والرياح جنوبية غربية – شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تكون محملة ومثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
وبحسب المركز، يكون الموج في الخليج العربي مضطربا، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:41، والثاني عند الساعة 03:34، والجزر الأول عند الساعة 08:32، والثاني الساعة 21:12.
وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا إلى مضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:25، والثاني عند 23:42، والجزر الأول عند الساعة 17:22، والثاني عند الساعة 06:0 .
درجات الحرارة
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم:
أبو ظبي 32 20 70 20
دبي 31 20 65 25
الشارقة 31 16 75 25
عجمان 31 17 80 30
أم القيوين 31 15 85 30
رأس الخيمة 32 14 80 30
الفجيرة 27 21 85 50
العين 32 19 65 20
ليوا 33 20 70 20
الرويس 32 17 80 25
السلع 33 18 85 30
دلما 24 19 85 50
طنب الكبرى 25 19 85 40
طنب الصغرى 25 19 85 40
أبو موسى 25 19 85 40
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