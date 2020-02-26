صحيفة: الإمارات تأتي ضمن أولى دول العالم في القوة الناعمة

الأربعاء 26 فبراير 2020

أكدت صحيفة خليجية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة باتت نموذجاً للعالم كله في أشياء كثيرة، وباتت من أكثر البلدان في العالم جاذبية للزوار ورجال الأعمال وللحالمين بحياة هادئة وآمنة ومستقرة.



وأضافت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الأربعاء تملك الإمارات عناصر أساسية للجذب، حيث تتمتع بإحدى أرقى البنى التحتية في العالم، كما تتمتع بمستوى عالٍ في الاستقرار الاقتصادي، وتعد من أعلى الدول في العالم في الاستقرار الأمني، هذه المقومات وغيرها التي جعلت الإمارات من أكبر الدول جذباً، وكل هذه العناصر وغيرها الكثير وضعت دولة الإمارات في أعلى مؤشرات التقييم العالمية من مراكز ومؤسسات التقييم الدولية.

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وقالت لا تمر أيام قليلة إلا ويخرج علينا تقييم جديد يضع الإمارات في المقدمة في مجال ما عالمياً وإقليمياً، ولعل آخرها حتى الآن، المؤشر الجديد الذي أطلقته شركة "براند فاينينس" البريطانية، وهي الشركة المتخصصة في الأبحاث المتعلقة بالعلامات التجارية للدول والمؤسسات، هذا المؤشر الذي صنف دولة الإمارات في المركز الأول إقليمياً والثامن عشر عالمياً في "القوة الناعمة"، ووضعها ضمن أولى دول العالم في العلاقات الدولية وبيئة الأعمال، وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "الإمارات ستبقى مستمرة في نسج علاقات عالمية متميزة.. واستقطاب إعجاب دولي.. وترسيخ سمعة طيبة.. وتعزيز تأثيرها الإيجابي العالمي.. لأننا عاصمة ومحطة تربط العالم.. وتحتضن العالم".

وأوضحت "البيان " في ختام افتتاحيتها أنه وفقاً لتقرير مؤشر القوة الناعمة العالمي الذي أطلقته مؤسسة براند فاينينس البريطانية بالتعاون مع جامعة أكسفورد، واستفتاء أكثر من 55 ألف شخص في 87 دولة، فإن دولة الإمارات تأتي ضمن أولى دول العالم في القوة الناعمة.