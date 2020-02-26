حالة الطقس في المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة

الأربعاء 26 فبراير 2020

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف ،الحدود الشمالية ،حائل ، القصيم ،الرياض ،الشرقية تمتد إلى نجران قد تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، كما تتكوّن السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، وانخفاض ملموس في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، بينما يتوقع بمشيئة الله تعالى تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شمال وشمال غرب المملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.



ولفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بوجه عام بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.