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شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو يعرب عن قلق بلاده إزاء حجب النظام الإيراني معلومات مهمة حول كورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 26 فبراير 2020
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، أن إيران ربما تكون قد حجبت معلومات بالغة الحيوية حول تفشي فيروس كورونا الجديد على أراضيها.
وأعرب بومبيو، للصحفيين، عن قلق بلاده العميق إزاء حجب النظام الإيراني معلومات مهمة حول فيروس كورونا وعدد الوفيات على أراضيها.
وقال: "على كل الدول بما في ذلك إيران قول الحقيقة بشأن فيروس كورونا والتعاون مع منظمات الإغاثة الدولية".
كانت منظمة الصحة العالمية عبرت عن قلقها الشديد من تحول إيران إلى بؤرة جديدة لانتشار الفيروس، الذي حصد أرواح أكثر من 2600 إنسان، كان أغلبهم في الصين.
وتضاربت الأعداد المعلنة عن وفيات فيروس كورونا الجديد في إيران، وسط اتهامات داخلية للنظام بالتستر على نطاق انتشار المرض.
وتسجل إيران ثاني أعلى معدل وفيات بعد الصين، ويتهم إيرانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي سلطات بلادهم بالتكتم على انتشار الفيروس القاتل داخل البلاد.
وأرجع الإيرانيون الأسباب إلى خشية سلطات نظام المرشد علي خامنئي من إعلان أنباء تفشي كورونا، عشية إقامة انتخابات البرلمان الإيراني بدورته الـ11، التي شهدت عزوفاً عن التصويت.
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