نيكي يسجل هبوطا في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم

الأربعاء 26 فبراير 2020

سجل المؤشر نيكي القياسي هبوطا في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية، الأربعاء.



وانخفض نيكي 1.02% مسجلا 22374.14 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.97% ليصل إلى 1602.49 نقطة.

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وحذر صندوق النقد الدولي، الأربعاء، من أن التفشي تسبب بالفعل في اضطراب النمو الاقتصادي في الصين، وأن انتشاره إلى دول أخرى قد يعرقل تعافيا متوقعا "هشا للغاية" في الاقتصاد العالمي في 2020.

وقضى فيروس كورونا على أكثر من 2705 أشخاص حول العالم، وأصاب أكثر من 80 ألفاً و293 آخرين، أغلبهم في الصين منشأ الفيروس الغامض الذي يطلق عليه علميا اسم "كوفيد 19".