شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأمريكي يسجل أول إصابة بكورونا لأحد جنوده والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الجيش الأمريكي أن أحد جنوده المتمركزين فى كوريا الجنوبية أصيب بفيروس كورونا المستجد الذى يواصل تفشيه في هذا البلد، مشيرا إلى أن هذا أول عسكري أمريكي على الإطلاق يصاب بالفيروس.

وذكر الجيش - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء - إن الجندي المصاب يخدم في معسكر كارول الواقع على بعد 30 كلم شمال مدينة دايجو، بؤرة الوباء في كوريا الجنوبية، وقد وضع في حجر صحي في مقر إقامته الواقع خارج القاعدة العسكرية.

وكانت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية قد أعلنت، أمس الأول الاثنين، أن 13 جنديا في الخدمة العسكرية أصيبوا بفيروس "كورونا"، مؤكدة عزل نحو 7500 عسكري. وأضافت انه تم تأكيد 10 حالات مصابة بفيروس "كورونا" في الجيش، وحالة واحدة في كل من البحرية، والقوات الجوية ومشاة البحرية.