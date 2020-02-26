شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تحتج رسميًا على احتجاز واشنطن لمواطن روسي والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث الصحفd للبعثة الدبلوماسية: "تم إرسال مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الأمريكية على خلفية القيود الإضافية المفروضة على المواطن الروسي، فيكتور بوت، القابع بقسم خاص في سجن "ماريون" بولاية إلينوي ونطالب السلطات الأمريكية بإلغاء التدابير القاسية غير المبررة".
جدير بالذكر أن المواطن الروسي فيكتور بوت، اعتقل في العاصمة التايلاندية بانكوك، في مارس 2008، وتمَّ تسليمه لواشنطن في نوفمبر 2010، وبعد عام اعتبرته المحكمة الفيدرالية الأمريكية في نيويورك مذنباً بالتآمر، بعد اتهامه ببيع أسلحة لجماعة "القوات المسلحة الثورية" في كولومبيا، والتي تعتبرها واشنطن منظمة إرهابية، وفي أبريل 2012، صدر بحقه حكماً بالسجن لمدة 25 عامًا، وهو الحكم الذي أثار استنكار موسكو، المدافعة عن حقوق مواطنيها داخل أراضي روسيا الاتحادية وخارجها.
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو تحتج رسميًا على احتجاز واشنطن لمواطن روسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.