الجنائية المركزية: السجن 6 سنوات لامرأة تسترت على إرهابي

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الاربعاء، حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق امرأة تسترت على احد الإرهابيين.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "مدانة اعترفت باستقبال انتحاري يدعى (ابو مها) والصعود معه في السيارة المفخخة نوع هونداي ستاريكس بالقرب من سيطرة الشعب بغية إبعاد الشك عنه بعد أن كان يروم تنفيذ عملية انتحارية تحقيقا لغايات إرهابية".

وأضاف أن "المدانة اعترفت بأنها مع زوجها انتموا الى صفوف ما يسمى دولة العراق الاسلامية"، لافتا إلى أن "المحكمة اصدرت حكمها بحق المدانة وفقا لاحكام المادة الرابعة / 2 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".