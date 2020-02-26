شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة الكويتية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 11 حالة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى 11 حالة إثر تسجيل إصابتين جديدتين.

وذكرت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الحالتين الجديدتين لمواطنين اثنين مرتبطين بالسفر إلى إيران. Advertisements وبينت أن جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)". وأهابت بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المتخصصة بغية الحفاظ على صحة الجميع.

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