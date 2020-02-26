صحيفة تسلط الضوء على "القوة الناعمة" للإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

أبوظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، إنه منذ تأسيس دولة الإمارات وبزوغ فجر الاتحاد المبارك، اختطت قيادتنا الرشيدة نهجاً ثابتاً في المسيرة الحضارية التي تقوم عليها، حرصت من خلالها على أن تكون قدوة راسخة في كيفية بناء العلاقات الدولية وأهمية قيامها على الاحترام المتبادل والعمل لتحقيق المصالح المشتركة ورفض التدخلات في شؤون الدول ذات السيادة والتأكيد الدائم والثابت على ضرورة إعلاء شأن القانون الدولي وشريعة الأمم المتحدة، مما أكسبها مكانة عالمية قل نظيرها .



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وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الأربعاء تابعها "الخليج 365" وباتت تحظى باحترام كبير على المستويات الرسمية والشعبية في جميع دول العالم، لدورها المتقدم والحضاري في انتهاج مد جسور التعاون والتنسيق ورفضها للنزاعات ودعمها لإنجاز الحلول السياسية والتوافق الدولي تجاه كل القضايا التي تهم الجميع، وكذلك كان نهجها الإنساني الراسخ في نشر قيم المحبة والسلام والانفتاح الذي جسدته من خلال مجتمعها المتعدد واحتضانه لمقيمين من أكثر من 200 جنسية في تآلف إنساني وإيمان قوي برسالة الدولة ومجتمعها الأصيل، وبالتالي كانت المساعي الحميدة لتعميم التجربة على المستوى الدولي بهدف الوصول إلى عالمٍ خالٍ من النزاعات، وهو ما رسخ موقعها وجعل عاصمتها أبوظبي مقصداً لأغلب القادة والرؤساء وصناع القرار على مدار العام، بغية النصح والمشورة وتبادل وجهات النظر بهدف الوصول إلى السبل الأفضل في التعامل مع كافة القضايا والتحديات والملفات الكبرى التي تستوجب أعلى درجات التنسيق.

وأضافت أن هذه المسيرة الرائدة، أكدت نتائجها أغلب مؤشرات التنافسية العالمية والمؤتمرات المختصة ذات الصلة، وكان آخرها "التقرير العالمي لمؤشر القوّة الناعمة 2020" الذي بيّن أن دولة الإمارات تأتي في صدارة الدول العربية في مؤشر القوة الناعمة وضمن الأفضل عالمياً في التأثير العالمي والعلاقات الدولية، وهو تقرير شديد الأهمية والدلالة لكونه استطلع آراء الجمهور في 87 دولة حول العالم، واستند إلى مقابلات شملت المئات من المختصين والمسؤولين والدبلوماسيين والإعلاميين الذين عبروا عن إيمانهم وثقتهم بقدرات دولة الإمارات وأسلوبها الذي جعل لها تأثيراً عالمياً بين أعرق وأكبر دول العالم، وهذا هو النهج الذي عبر عن أهميته صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتأكيد سموه أن الدولة ماضية في ترسيخ مكانتها المتقدمة بالقول: "ستبقى الإمارات مستمرة في نسج علاقات عالمية متميزة.. واستقطاب إعجاب دولي ..وترسيخ سمعة طيبة .. وتعزيز تأثيرها الإيجابي العالمي ..لأننا عاصمة ومحطة تربط العالم ..وتحتضن العالم".

وبينت الصحيفة في ختام افتتاحيتها أن " القوة الناعمة " التي يتم العمل بموجبها وفق استراتيجية شاملة تهدف إلى سياسات ومناهج تكون ذات بعد دولي واسع يكرس سمعة الإمارات العالمية وينقل صورتها الحضارية المشرفة لجميع دول العالم، ويبرز النتائج التي يتم تحقيقها والإنجازات المتقدمة كدافع حقيقي لترسيخ مكانة الدولة بين الكبار وفي أعلى القمم دائماً