مرتزقة الرئيس التركي تواصل استهداف المدنيين بطرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

جددت المليشيات والمجموعات الإرهابية التابعة لتركيا، الأربعاء، خرق قرارات وقف إطلاق النار بالعاصمة الليبية طرابلس، مستهدفة منازل المدنيين.



وقال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الليبي، إن العصابات الإرهابية بقيادة أتراك استهدفت منازل المدنيين بمنطقتي قصر بنغشير وعين زارة جنوبي العاصمة طرابلس.

وأضاف المسماري في بيان، أن المجموعات الإرهابية المدعومة وبقيادة تركية روعت المدنيين في تخوم طرابلس من خلال القصف بالأسلحة الثقيلة من عدة مواقع داخل العاصمة.

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وأشار إلى أن الدفاعات الجوية للجيش الليبي قد أسقطت، مساء الثلاثاء، طائرة مسيرة تركية جنوب طرابلس بعد إقلاعها من القاعدة التركية بـ"معيتيقة".

وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي أن هذه الأعمال من الأعمال العدائية الإرهابية التركية وخرق للهدنة المعلنة بالمنطقة.

وشدد المسماري على أن غرفة عمليات المنطقة الغربية ووحدات الجيش الوطني في جاهزيتها التامة للتعامل مع أي تهديد أمني يعرض أمن وسلامة العاصمة والقوات للخطر.

وبدأت في ليبيا منذ 12 يناير الماضي عملية وقف لإطلاق النار، إلا أن تركيا والمجموعات التابعة لها تواصل خروقاتها المستمرة لوقف إطلاق النار الذي أصبح ملزما وفقا لقرارات مجلس الأمن وتعهدات مؤتمر برلين بشأن ليبيا.