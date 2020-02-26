الجيش الليبي يعرض حطام طائرة مسيّرة تركية أسقطها جنوب طرابلس

أعلنت القوات المسلحة الليبية عن إسقاط طائرة مسيرة تركية جنوبي العاصمة طرابلس، مؤكدة تعاملها مع أي تهديد أمني على قواتها.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية، أحمد المسماري، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": "يؤكد آمر غرفة العمليات العسكرية بمنطقة الغربية اللواء المبروك الغزوي إسقاط طائرة مسيرة تركية جنوب طرابلس"، مساء الثلاثاء، بعد إقلاعها من القاعدة التركية بمطار معيتيقة الدولي في طرابلس.

وأكد المسماري أن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، يعتبر إطلاق الطائرة عملاً من "الأعمال العدائية الإرهابية التركية وخرقا للهدنة المعلنة بالمنطقة"، مؤكداً جاهزيته "للتعامل مع أي تهديد أمني يعرض أمن وسلامة العاصمة وقواتنا للخطر".

وأرفق المسماري البيان بفيديو يظهر الطائرة المسقطة.