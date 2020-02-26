مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى الصين حتى إشعار آخر بسبب كورونا

أعلنت الشركة المصرية للطيران "مصر للطيران"، في بيان لها، عن تعليق رحلاتها إلى الصين حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا .
وقد بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في بر الصين الرئيسي 2715 حالة وفاة حتى نهاية الثلاثاء بزيادة 52 حالة عن اليوم السابق. وسجل إقليم هوبي الواقع بوسط البلاد ومركز تفشي الفيروس 401 حالة إصابة جديدة في 25 فبراير مقابل 499 حالة في اليوم السابق.
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