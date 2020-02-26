ارتفاع حصيلة قتلى أعمال العنف الهندوس والمسلمين في نيودلهي إلى 17 شخصا

كشف مصدر طبي لوكالة "فرانس برس" عن إرتفاع حصيلة أعمال ​العنف​ بين الهندوس والمسلمين في ​نيودلهي​ إلى 17 قتيلا، مبينا أن المستشفى الرئيسي المحلي سجل وفاة أربعة أشخاص آخرين إلى جانب 13 قتيلا أعلن عنهم مساء. ومنذ الأحد، ينشر أشخاص يحملون عصيا وحجارة وبعضهم مسدسات الفوضى والرعب في مناطق بشمال شرق العاصمة تضم أغلبية مسلمة وتبعد نحو عشرة كيلومترات عن وسط نيودلهي.

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