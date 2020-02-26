استئناف الخدمات البريدية بين قطر وكل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين

أعلن "الاتحاد البريدي العالمي" التابع للأمم المتحدة، استئناف الخدمات البريدية بين قطر وكل من ​السعودية​ ومصر و​الإمارات​ و​البحرين​.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية للأخبار الاقتصادية، عن ​ستيفان دوجاريك​، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، تأكيد الخبر، معربا عن أمله لعودة العلاقات بين أطراف ​الأزمة​ الخليجية.

وأضاف دوجاريك أن الاتحاد البريدي العالمي: "يرحب باستئناف تبادل الخدمات البريدية بين قطر والبحرين ومصر والسعودية والإمارات، وأن البريد المرسل سيتم تبادله بين هذه الدول عبر عُمان"، مشيرا إلى أن الاتفاق جاء عقب الاجتماع الذي عقد يوم 29 يناير الماضي في بيرن بسويسرا، بين ​ممثلين​ عن هذه الدول.

وكانت السعودية ومصر قررتا استئناف تبادل الخدمة البريدية مع قطر التي تم تجميدها في إطار قرار الدولتين - ومعهما الإمارات والبحرين - قطع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر منذ ثلاث سنوات تقريبا.