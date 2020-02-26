السلطات الإيطالية: ارتفاع وفيات كورونا إلى 10 والإصابات لـ322

أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ الإيطالية، في بيان، "وفاة 3 أشخاص ب​كورونا​ بمنطقة لومبارديا شمالي البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في عموم البلاد إلى 10، وأن حالات الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 322 إصابة، في 8 مناطق بالبلاد، وفي إحدى الولايات المتمتعة بالحكم الذاتي، دون ذكر مزيد من التفاصيل".

وأفادت العديد من الولايات شمالي ​إيطاليا​، عن إغلاق ​المدارس​ مؤقتاً، نظراً لانتشار الفيروس بشكل سريع، كما أغلقت العديد من الكنائس أبوابها، وألغي كارنافال ​البندقية​ التقليدي. كما أعلن وزير ​الشباب​ و​الرياضة​ الإيطالي فينشنسو سبادافورا، إجراء 6 مباريات شمالي البلاد، في الأسبوع 26 من الدوري الإيطالي للدرجة الأولى، بدون جماهير.