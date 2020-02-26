السلطات الإيطالية: ارتفاع وفيات كورونا إلى 10 والإصابات لـ322

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني الإيطالية، في بيان، "وفاة 3 أشخاص بكورونا بمنطقة لومبارديا شمالي البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في عموم البلاد إلى 10، وأن حالات الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 322 إصابة، في 8 مناطق بالبلاد، وفي إحدى الولايات المتمتعة بالحكم الذاتي، دون ذكر مزيد من التفاصيل".
وأفادت العديد من الولايات شمالي إيطاليا، عن إغلاق المدارس مؤقتاً، نظراً لانتشار الفيروس بشكل سريع، كما أغلقت العديد من الكنائس أبوابها، وألغي كارنافال البندقية التقليدي. كما أعلن وزير الشباب والرياضة الإيطالي فينشنسو سبادافورا، إجراء 6 مباريات شمالي البلاد، في الأسبوع 26 من الدوري الإيطالي للدرجة الأولى، بدون جماهير.
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