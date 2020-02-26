ارتفاع حالات الوفاة بكورونا في كوريا الجنوبية إلى 12

أعلنت السلطات في ​كوريا الجنوبية​ عن إرتفاع ​حالات​ الوفات ب​فيروس كورونا​ إلى 12 حالة. وقد أعلن أمس الثلاثاء المركز الكوري الجنوبي للسيطرة على الأمراض والوقاية في بيان، "تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مبينا أن "إجمالي عدد المصابين بالوباء بلغ 893 شخصاً، في حين ارتفع إلى ثمانية عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بعدما توفي مريض واحد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

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