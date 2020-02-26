لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "في الوقت الذي يجب علينا أن نتعاطى مع الديون المستحقة للخارج، بطريقة تحافظ على مصداقية ​لبنان​ وموقعه، دون الأسراف في التفريط بأموال المودعين، فأنه لا شيء يمنعنا من تخفيف عبء الدين الداخلي، وهو الاكبر، شرط أن تتمتع ​المصارف​ الخاصة ولو بالحد الأدنى من الحس الوطني، أو يفرض عليها ذالك".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: لا شيء يمنعنا من تخفيف عبء الدين الداخلي شرط ان تمتتع المصارف بالحس الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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