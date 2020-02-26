حسن يعقوب: اخرجوا من المناكفات وتعاونوا لانقاذ البلد

اعتبر رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ انه ليس دفاعا عن الرئيس دياب فانه قد اعلن ان الجهات المعرقلة تسئ لمصالح لبنان ولم يسمي ​الحريري​ وتياره السياسي فلماذا ردت ​كتلة المستقبل​ مهاجمة رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​؟". وأضاف "صدق من قال: كاد المريب ان يقول خذوني، الى اين اخذتم البلد وتستمرون. رغم صعوبة الوضع والقادم اصعب، تعاونوا على الانقاذ، عودة ​النازحين​ ، كهرباء، سيولة... وكفى".

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