ناصر حطيط: خلال يومين الى ثلاثة سيبدأ الحفر بالمياه اللبنانية

أكد عضو هيئة ادارة البترول، ​ناصر حطيط​، أنه "خلال يومين الى ثلاثة أيام سيبدأ العمل من خلال الحفر ب​المياه​ الإقليمية اللبنانية وهو اول بئر استكشاف، ولدينا فرصة ان نجد بين 20 و 25% من ​النفط​ والغاز".

وفي حديث إذاعي، أشار عضو هيئة إدارة البترول إلى "ان اللبنانيين جميعاً انتظروا هذه الخطوة منذ خمسين عاما ودخلنا اليوم الى نادي استكشاف النفط".