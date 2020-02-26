ناصر حطيط: خلال يومين الى ثلاثة سيبدأ الحفر بالمياه اللبنانية

أكد عضو هيئة ادارة البترول، ناصر حطيط، أنه "خلال يومين الى ثلاثة أيام سيبدأ العمل من خلال الحفر بالمياه الإقليمية اللبنانية وهو اول بئر استكشاف، ولدينا فرصة ان نجد بين 20 و 25% من النفط والغاز".
وفي حديث إذاعي، أشار عضو هيئة إدارة البترول إلى "ان اللبنانيين جميعاً انتظروا هذه الخطوة منذ خمسين عاما ودخلنا اليوم الى نادي استكشاف النفط".
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