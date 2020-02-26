الجمهورية: حتّي سيلتقي مبعوث الرئيس الفرنسي بيار دوكان

قالت مصادر دبلوماسية ل​صحيفة الجمهورية​ انّ "وزير الخارجية ناصيف حتّي سيلتقي السفير ​بيار دوكان​ مبعوث الرئيس ​ايمانويل ماكرون​ المكلّف متابعة ملف سيدر، الذي أرجأ زيارة كانت مقررة له الى ​لبنان​ بعد اندلاع ثورة 17 تشرين الأول واستقالة حكومة الرئيس ​سعد الحريري​ في 29 منه، ولم يدفع ​تشكيل الحكومة​ ​الجديدة​ ولا مهمة وفد ​صندوق النقد الدولي​ الى تحديد موعد جديد لهذه الزيارة". إضغط للمزيد

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