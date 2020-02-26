العربية نقلاً عن وسائل إعلام إيرانية: وفاة جديدة جراء فيروس كورونا بمدينة بندر عباس

نقلت قناة "العربية" عن وسائل إعلام إيرانية اعلانها وفاة جديدة جراء ​فيروس كورونا​ بمدينة بندر عباس.

يذكر انه بلغ عدد المصابين بالفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي أكثر من 80 ألف حالة إصابة في جميع أنحاء العالم منذ ظهوره في أواخر العام الماضي في مدينة ووهان الصينية.

وتوفي جراء الإصابة بالمرض حوالي 2700 مريض، غالبيتهم العظمى في الصين. لكن الوضع في إيران، وخصوصا في المزارات المقدسة التي تجتذب الملايين من الزوار كل عام ، قد تسبب في قلق كبير بشأن احتمالية انتشار الفيروس على نطاق واسع في منطقة الشرق الأوسط.