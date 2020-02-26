الجمهورية:عدم الدفع دون إتقاق مع المقرضين يعزل لبنان عن السوق العالمي

أكدت مصادر مطلعة ل​صحيفة الجمهورية​، ما نشر أمس حول تقديم وفد ​صندوق النقد​ الدولي تَصوّره النهائي بعد غد الجمعة او السبت المقبل على أبعد تقدير، عُلِم انّ مَن بقوا من أعضاء الوفد في ​بيروت​ أرجأوا سفرهم امس ومَدّدوا إقامتهم في بيروت لأيام، الى حين صدور التقرير النهائي. ولم تكشف المصادر عن الغاية من هذه الخطوة او برنامج هؤلاء في الأيام المقبلة.

وملاقاة لِما يمكن صندوق النقد ان يقترحه لمعالجة الازمة الاقتصادية والمالية في ضوء ما سمعه وفده من المسؤولين المعنيين، حسمت الحكومة موضوع اعتماد مستشارين دوليين في القانون والشؤون المالية، من أجل بدء مفاوضات في شأن جدولة ​الدين العام​ وهيكلته، واختارت كلّاً من شركة إدارة الأصول"لازارد" كمستشار مالي ومكتب المحاماة و "كليري غوتليب ستين آند هاملتون" كمستشار قانوني.

وفي السياق، تساءل مصدر متابع عن الخيارات التي لا تزال متاحة امام الحكومة ال​لبنان​ية، قبل ايام من حلول موعد استحقاق يوروبوند في آذار. كما أنّ فوائد هذا الإصدار تستحق في خلال هذا الاسبوع، وتداعيات عدم الدفع من دون الاتفاق مع المُقرضين هي مثل تداعيات الامتناع عن دفع أصل القرض.

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وأوضح المصدر نفسه للصحيفة انّ التداعيات تشمل عزل لبنان مالياً عن الاسواق العالمية كليّاً، بالإضافة الى خفض تصنيفه فوراً الى درجة التخلّف (Default). وبالتالي، إعتبر المصدر انّ الحكومة تأخّرت في حسم خياراتها، وما تفعله اليوم لجهة اختيار الاستشاريين وبدء التفاوض كان ينبغي ان يحصل قبل شهرين على الاقل، لتحاشي التداعيات الخطيرة المتوقعة.

وقد شرحت وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​، خلال جلسة ​مجلس الوزراء​ أمس، انّ اختيار هاتين الشركتين "أتى بعد عمل دؤوب دام 3 أيام من قبل اللجنة الوزارية المختصّة، شَمل التفاوض والتدقيق وملائمة القدرة على القيام بما هو مطلوب لبنانيّاً وسمعتهما عالمياً".

وعلمت صحيفة الجمهورية، انّ إجمالي الكلفة المادية للتعاقد مع هذين الاستشاريين لا يتعدى الـ3 ملايين ​دولار​، وهو مبلغ قابل للخفض في مفاوضات اضافية تجريها اللجنة معهما لتحديد الكلفة النهائية لبدء العمل فوراً صباح اليوم.