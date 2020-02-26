الشرق الاوسط: ناصيف حتّي يزور باريس ويلتقي لودريان الجمعة

علمت "الشرق الأوسط" من مصادر لبنانية رسمية، أن وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتّي سيزور باريس ويلتقي بعد ظهر الجمعة نظيره الفرنسي جان إيف لودريان. ويُعد ذلك أول إطلالة خارجية للبنان منذ تشكيل الحكومة، كما يُعد أول لقاء لوزير خارجية لبناني مع وزير الخارجية الفرنسي منذ فترة طويلة.
وسيبحث حتّي الأزمة الاقتصادية والمالية، وسيكون الموقف الفرنسي واضحاً الملتزم بمقررات مؤتمر سيدر، وأن عدم وضع مقرراته لمساعدة لبنان للنهوض من أزماته الاقتصادية والمالية تقع على عاتق لبنان الذي لم يفِ حتى الساعة بالتعهدات التي التزم بها أمام المؤسسات الدولية والدول المشاركة في "سيدر" بالإصلاحات المالية والإدارية، وأولها الشروع فوراً في إيجاد حلول دائمة لقطاع الكهرباء بدلاً من الحلول المؤقتة التي تكبد الخزينة سنوياً، وباعتراف جميع الأطراف اللبنانية، عجزاً يقدر بنحو ملياري دولار. وهذا ما يزيد من الأعباء المالية، ويؤدي إلى رفع منسوب العجز سنوياً، وبالتالي يزيد من خدمة الدين العام.
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