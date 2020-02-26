أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ عن قيام عناصرها بإطفاء حريق شب داخل غرفة للتغذية ب​الطاقة الكهربائية​ في ​الصرفند​ .لتقتصر الاضرار على الماديات. كما أفادت عن نقل جريحة الى مستشفى السان جورج أصيبت جراء تعرضها لحادث سير وقع في عينطورة-كسروان في وقت متأخر من ليل أمس. إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: إخماد حريق بالصرفند ونقل جريحة بكسروان ليلاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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