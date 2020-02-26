ارتفاع حصيلة قتلى العنف الديني في نيودلهي إلى 17 شخصًا

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نيودلهي: ارتفعت حصيلة أعمال العنف بين الهندوس والمسلمين في نيودلهي إلى 17 قتيلا، حسبما ذكر مصدر طبي الأربعاء لوكالة فرانس برس.

وقال هذا المصدر إن المستشفى الرئيس المحلي سجل وفاة أربعة أشخاص آخرين إلى جانب 13 قتيلا أعلن عنهم مساء الثلاثاء. ومنذ الأحد، ينشر أشخاص يحملون عصيا وحجارة وبعضهم مسدسات الفوضى والرعب في مناطق في شمال شرق العاصمة تضم غالبية مسلمة وتبعد نحو عشرة كيلومترات عن وسط نيودلهي.

قال المصدر الطبي إن المستشفى الرئيس المحلي سجل وفاة أربعة أشخاص آخرين إلى جانب 13 قتيلا أعلن عنهم مساء الثلاثاء. وجرح 150 شخصا بينهم نحو عشرة في حالة حرجة.

وتحوّلت صدامات بين أنصار ومعارضين لقانون مثير للجدل حول الجنسية اعتبر تمييزيا حيال المسلمين، إلى مواجهات بين الهندوس والمسلمين.

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أوردت الصحف الهندية عددا من الحوادث التي هاجمت فيها مجموعات مسلحة من الهندوس أشخاصا مسلمين. وظهرت في لقطات في تسجيلات فيديو عصابات تهتف "يحيا الإله رام". وفي نهاية يوم اتسم بالعنف، تحدثت الشرطة المحلية عن أعمال عنف متقطعة في المنطقة نفسها.

قال المسؤول في الشرطة في شرق نيودلهي ألوك كومار لفرانس برس "تلقينا اتصالات من أشخاص في حالة ذعر لكننا لم نتلق معلومات عن أعمال عنف باستثناء حي محدد".

وذكر صحافي من فرانس برس مساء الثلاثاء أن العديد من العمال المهاجرين تخلوا، خوفا على حياتهم، عن منازلهم للعودة إلى القرى الآمنة التي أتوا منها.

قال خياط كان في طريقه إلى قريته في ولاية أوتار براديش المجاورة لفرانس برس "ليس هناك عمل (...) من الأفضل أن نرحل بدلا من البقاء هنا. لماذا نموت هنا؟". وأضاف أن "الناس يقتلون بعضهم البعض ويتم إطلاق الرصاص". وتزامنت أعمال العنف مع زيارة للرئيس الأميركي دونالد ترمب استغرقت يومين الى الهند.