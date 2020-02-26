169 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

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سيول: أعلنت السلطات الصحيّة في كوريا الجنوبية الأربعاء أنّها سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 169 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، وحالة وفاة واحدة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للمصابين في البلد إلى حوالى 1450.

وقال المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان إنّ إجمالي عدد المصابين بالوباء بلغ 1146 شخصاً، في حين ارتفع إلى 11 عدد الوفيات الناجمة من الفيروس بعدما توفي مريض واحد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.