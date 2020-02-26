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وزير الطاقة السعودي: يجب على دول أوبك+ ألا تتذمر بشأن فيروس كورونا

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وزير الطاقة السعودي: يجب على دول أوبك+ ألا تتذمر بشأن فيروس كورونا دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters وزير الطاقة السعودي: يجب على دول أوبك+ ألا تتذمر بشأن فيروس كورونا

الرياض (رويترز) - قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يوم الثلاثاء إنه يتعين على أوبك+ ألا تتذمر بشأن فيروس كورونا.

وقال الأمير عبد العزيز إنه يثق في أن كل عضو في مجموعة أوبك+ هو منتج نفط مسؤول ومتجاوب.

أوبك تخفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط

من Sky News Arabia

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أوبك تخفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط

سكاي نيوز عربية

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(تغطية صحفية رانيا الجمل ومروة رشاد - إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير سلمى نجم)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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