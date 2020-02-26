دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters وزير الطاقة السعودي: يجب على دول أوبك+ ألا تتذمر بشأن فيروس كورونا

الرياض (رويترز) - قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يوم الثلاثاء إنه يتعين على أوبك+ ألا تتذمر بشأن فيروس كورونا.

وقال الأمير عبد العزيز إنه يثق في أن كل عضو في مجموعة أوبك+ هو منتج نفط مسؤول ومتجاوب.

أوبك تخفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط

من Sky News Arabia

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(تغطية صحفية رانيا الجمل ومروة رشاد - إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير سلمى نجم)