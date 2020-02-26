شكرا لقرائتكم خبر عن سياسى تونسى عن زيارة تميم لتونس: 91 % من شعبنا يرفض الزيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد منذر قفراش، رئيس جبهة إنقاذ تونس، وعضو اللجنة الوطنية التونسية، أن اليارة الت ىيجريها أمير قطر تميم بن حمد لتونس، لها عدة أهداف على رأسها هو دعم حركة النهضة الإخوانية، بالإضافة إلى محاولة جعل تونس معبر لمرور الأسلحة التركية إلى المليشيات الإرهابية في طرابلس، موضحا أن زيارة تميم بن حمد لتونس من أجل نقطتين الأولى لشراء شركة الخطوط الجوية التونسية والثانية من أجل دفع أموال لتونس مقابل إتاحة أراضيها للجيش التركي للدفاع عن حكومة العميل فايز السراج بليبيا.

وقال رئيس جبهة إنقاذ تونس، لـ"الخليج 365"، إن الشعب التونسي في استطلاع رأي على صفحات الفيس بوك عبر 91% عن رفضهم القاطع لزيارة تميم بن حمد لتونس، كما تجمع العشرات أمام مطار تونس قرطاج رافعين شعارات تميم زعيم الإرهاب و اللعنة على ابن موزة و تراب تونس طاهر لا يقبل أنجاس قطر وأرحل يا زعيم الإخوان المجرمين و يسقط الغنوشي وتميم.

وتذهب تقارير إلى أن قطر تسعى لبناء قاعدة إخوانية لها في تونس بعدما فشلت في بنائها في مصر، ومن ثم يكون لها موطئ قدم في شمال إفريقيا ..وربما هناك أسرار أخرى تحملها تلك الزيارة.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان لها: "إن الزيارة تستمر ، يومي 24 و25 فبراير على رأس وفد رفيع المستوى، يضم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير المالية".

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وتأتي هذه الزيارة وفق البيان "تجسيدا للرغبة المشتركة في تنمية العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون بين البلدين".

ويتضمن برنامج الزيارة لقاء بين الرئيسين، تليه جلسة عمل موسعة بين وفدي البلدين يتم خلالها بحث علاقات التعاون، و"سبل دعمها وتثمينها في المجالات ذات الأولوية".

أسرار كثيرة حملتها زيارة الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" أمير قطر إلى تونس مؤخرًا، خصوصًا بعد الأزمة بين تونس وتركيا، لرفض الحكومة التونسية استخدام أراضيها لشن هجمات على ليبيا، ودعم حكومة الوفاق الوطني.