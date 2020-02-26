اليوم.. "أفريقية النواب" تتفقد قناة السويس الجديدة والمشروعات القومية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق منذ قليل، وفد برلماني للجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، لتفقد قناة السويس الجديدة وأنفاق الإسماعيلية وعدد من المشروعات القومية.
وتستهل اللجنة في أولي أيام زيارتها اليوم، بلقاء رئيس هيئة قناه السويس الفريق أسامة ربيع، بمركز المحاكاة التابع للهيئة، يعقبها القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، ومنها إلى موقع أنفاق الإسماعيلية.
أما اليوم الثاني، غدا الخميس فمن المتوقع أن يشهد تفقد الترسانة البحرية ببورفؤاد (احدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، ثم شركة قناة السويس للحاويات (مرسك)، بالإضافة إلي تفقد شركة قناة السويس للاستزراع السمكى والاحياء المائية.
ويضم الوفد البرلماني برئاسة النائب طارق رضوان، كل من النواب ماجد أبو الخير وكيل اللجنة، جمال محفوظ أمين سر اللجنة، وحسن أحمد حسن و مني منير وفوزي مصيبع وهشام مجدى والدكتورة إيناس عبد الحليم، ووائل المشنب.
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