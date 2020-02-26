شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا اشتعلت حرب التصريحات بين العاملين بقنوات الإخوان وأيمن نور؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن قنوات الجماعة التحريضية التي تبث من تركيا تشهد أكبر أزمة خلال الفترة الراهنة، في ظل اشتعال الانقسامات التي تضرب تلك القنوات، وخروج عدد من العاملين بأبواق التنظيم يفضحون القائمين على تلك القنوات الإخوانية ويكشفون حجم التمويلات التي يحصلون عليها من الخارج، مشيرا إلى أن سبب اشتعال تلك الأزمات هو فشل تلك القنوات في تحقيق أهدافها.

وقال القيادى السابق بجماعة الإخوان، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن الإعلام الإخواني فقد زخمه تماما ويعاني من الفشل وضعف التأثير خاصة بعد أن كشف الشعب المصرى أكاذيبهم وتضليلهم واعتمادهم على صور وفيديوهات قديمة لا أساس لها من الصحة، وبالتالي لم يعد لهذه القنوات قدرة على التأثير على المصريين.

وأشار القيادى السابق بجماعة الإخوان، إلى أنه كلما مر الوقت سنجد مثل هذه الاعترافات المتوقعة من جانب العاملين بقنوات الإخوان التي تكشف حجم خيانة تلك القنوات لوطنها وتورط القائمين عليها في اختلاسات عديدة.

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وفى وقت سابق خرج أحد حلفاء الجماعة في الخارج، وهو الشاعر مسعود حامد، ليكشف جانب أخر من الفساد داخل أبواق التنظيم في تركيا، وعلى رأسهم قنوات مكملين والشرق ووطن.

ويقوم أحد حلفاء الإخوان في اعترافاته التي نشرها عبر فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن قنوات الإخوان تنفذ جميع انواع الانتهاكات التى ترفضها مواثيق الاعلام والصحافة وضمنها انتهاك حقوق العاملين وطردهم في اى وقت، متهما قيادات الإخوان وقنواتهم بخيانة القضية الفلسطينية.

وقال أحد حلفاء الإخوان خلال الفيديو، إنه ركز على قنوات ووطن ومكملين والشرق لأنهم أكثر قنوات الإخوان شهرة في الجماعة رغم وجود قنوات خرى للتنظيم، حيث دعا حلفاء الإخوان لأن يعلنوا عدد الساعات التي خصصتها تلك القنوات للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن تلك القنوات خانت القضية الفلسطينية، بل واستضافت خبراء إسرائيليين، قائلا: الإخوانى محمد جمال هلال في 1 فبراير 2017 استضاف الخبير الإسرائيلي هشام فريد، وادعى أنه كاتب فلسطيني ليضلل به أنصار الإخوان ولكن في الحقيقة فإن هذا الشخص هو محلل إسرائيلى، موضحا أن بعدها بومين خرجت قناة مكملين أيضا واستضافت نفس الشخص وهو ما يؤكد تعامل قنوات الإخوان مع إسرائيل، وهو ما جعل بعض القواعد يرغبون في السفر لإسرائيل.