منخفض جوي متعمق.. الأرصاد تكشف الأسباب الحقيقية وراء عدم الاستقرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

كشفت إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أسباب حالة عدم الاستقرار، التي تسهدها البلاد، موضحة أن ذلك يرجع إلى وجود منخفض جوي متعمق للغاية في طبقات الجو العليا على ارتفاع 5 كيلو متر من سطح الأرض، ما أثـر على البلاد ووصل لجنوبها.

وقالت شاكر في تصريحات لـ"اكسترا نيوز"، اليوم، إن هذا المنخفض الجوي صاحبه انخفاض في درجات الحرارة لتسجل 15 درجة مئوية على القاهرة، في حين سجلت في طبقات الجو العليا سالب 27 درجة.

وأوضحت أن الفارق بين درجة الحرارة على سطح الأرض والجو العليا، أحدث نوعا من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث إن كمية الهواء التي تمر على البحر المتوسط مشبعة برطوبة عالية جدا من البحر المتوسط وتصعد ليتكون السحب وتسقط معه الأمطار الغزيرة والرعدية، متابعة: ما شهدنها أمس لم تكن أمطار رعدية فقط، بل كانت مصحوبة بحبات وكرات البرد على بعض المناطق من الدلتا والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ومناطق من القاهرة مثل التجمع الخامس والشروق ومناطق من شمال الصعيد في بني سويف والفيوم، والحالة كانت قوية جدا وشديدة واستمرت الأمطار لعدة ساعات ما أدى لتراكم المياه بكميات كبيرة في الشوارع.

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وأشارت إلى أن طقس غدا الأربعاء، تبدأ الأحوال الجوية في الاستقرار على كافة أنحاء الجمهورية، لتعود إلى المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بالنسبة لدرجات الحرارة، ومن المتوقع أن تشهد البلاد منخفض جوي آخر، خلال الفترة المقبلة، حيث ما زلنا في فصل الشتاء حتى 20 مارس المقبل ومن الوارد أن تشهد البلاد انخفاضا مرة أخرى في درجات الحرارة.

وأضافت شاكر، أن البلاد لن تشهد انخفاض في درجات الحرارة بدءا من الأربعاء وحتى السبت المقبل، لن تشهد البلاد أي انخفاض في درجات الحرارة، بل سترتفع في درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل الطبيعي بدرجتين لتسجل 21 درجة مئوية عل القاهرة، والخميس 23 درجة مئوية ليصبح هناك طقسا دافئا أثناء النهارأثناء النها، محذرة من الشبورة المائية وخصوصا على الطرق الزراعية.

ونصحت شاكر المواطنين، بارتداء الملابس الشتوية والقيادة بهدوء على الطرق أثناء الشبورة الماشية، ومتابعة النشر ات الجوية بصفة مستمرة لمعرفة درجة الحرارة وأماكن سقوط الأمطار والشبورة المائية، كون البلاد تعيش فترة تقلبات جوية غير مستقرة ما بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة لمعرفة أحوال الطقس.