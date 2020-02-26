الأمين العام للأمم المتحدة ينعي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أرسل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، تعازيه لحكومة مصر وأسرة الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك عقب الإعلان عن وفاته في وقت سابق من يوم الثلاثاء.

ونقل المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة عن المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي من مقرّ الأمم المتحدة بنيويورك، قوله إن غوتيريش، أكد في رسالته، أن مبارك قام بدور مهم في الجهود الدبلوماسية في الشرق الأوسط، بما فيها تعزيز السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ودعم مساعي جامعة الدول العربية في إنهاء الصراع في المنطقة.

وقال دوجاريك: "إن الأمين العام يشدد مجددا على التزام الأمم المتحدة باستمرار العمل إلى جانب حكومة مصر وشعبها في دفع عجلة التطورات الديمقراطية في البلاد واحترام حقوق الإنسان والازدهار الاقتصادي لمنفعة جميع المصريين".