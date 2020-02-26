الصين تعلن ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 2715 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ): أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 2715 حالة بعد تسجيل 52 حالة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية. كما ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 78064حالة، بعد أن سجلت 406 حالات أخرى، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء ،من بينها 401 في مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس.

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