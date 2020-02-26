حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع على درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا.

وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية خفيفة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

كما يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، في يوم الخميس، ويكون الطقس غائما جزئيا، ولطيفا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويطرا ارتفاع آخر على درجات الحرارة في يوم الجمعة، وتكون الأجواء مستقرة ومعتدلة في المناطق المنخفضة، ومائلة للبرودة قليلا في الجبال.

وفي ساعات الليل المتأخر والفجر تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس مع فرصة لتساقط زخات محلية من الأمطار مع أجواء باردة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة مع بعض الهبات النشطة أحيانا.

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بينما في يوم السبت تنخفض الحرارة بشكل ملموس ويصبح الجو باردا نسبياً وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار في بعض المناطق.

يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا.

وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار خلال ساعات الصباح، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس غالبا صاف، ولطيفا نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.