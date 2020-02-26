إصابة أول جندي أمريكي بـ"كورونا" في كوريا الجنوبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إصابة أول جندي أمريكي بـكورونا في كوريا الجنوبية

الأربعاء 26 فبراير 2020

الخليج 365

أعلن الجيش الأمريكي، الأربعاء، أن أحد جنوده المتمركزين في كوريا الجنوبية أصيب بفيروس كورونا المستجد.



وقال الجيش في بيان، إن هذا أول عسكري أمريكي على الإطلاق يصاب بالفيروس.

وأشار إلى أن الجندي المصاب يخدم في معسكر كارول الواقع على بعد 30 كلم شمال مدينة دايجو، بؤرة الوباء في كوريا الجنوبية.

وأوضح بيان الجيش الأمريكي أن الجندي تم وضعه في حجر صحّي في مقرّ إقامته الواقع خارج القاعدة العسكرية.

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وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، تسجيل 169 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 1146.

جاء ذلك بعد أن كان إجمالي حالات الإصابة المسجلة بالفيروس في البلاد 51 حالة فقط قبل أسبوع.

ومن بين حالات الإصابة الـ169، تم تأكيد 134 حالة من مدينة دايجو، حسب بيان لوزارة الصحة نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية، إنه تم تسجيل 11 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا حتى الآن.

وأعلنت الصين، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى 2715 حالة، بعد تسجيل 52 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية، وإصابة 78 ألفا.

وارتفعت حصيلة الوفيات والإصابات المؤكدة حول العالم من جرّاء فيروس كورونا إلى 2705، وبلغ عدد المصابين بالوباء أكثر من 80 ألفاً و277 حالة، بينما تعافى 27 ألفا و471 شخصا.