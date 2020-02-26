عدن - ياسمين عبد الله التهامي - العراق يعلن مقتل 39 عنصرا من داعش بينهم قيادات شمالي البلاد

الأربعاء 26 فبراير 2020

الخليج 365

أعلنت السلطات العراقية، الثلاثاء، القضاء على ٣٩ إرهابيا بينهم قيادات بتنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين.



وأوضحت السلطات، في بيان لها، أن المفتي الشرعي للتنظيم في العراق والمسؤول العسكري من بين هذه القيادات الإرهابية.

ولفت البيان إلى أن العملية الأمنية أسفرت كذلك عن العثور على وكرين عبارة عن نفقين الأول مستودع للأسلحة يضم كميات وأعدادا كبيرة من الأسلحة، والآخر ما يسمى بديوان المال ويضم معدات ووثائق وحاسبات تخص المعاملات المالية لعصابات داعش والجهات التي يتعاملون معها.

وأشار البيان إلى أن طيران التحالف الدولي ساند القوات العراقية خلال هذه المهمة، موضحا أنه جرح خلال تنفيذ العملية وأصيب 4 من عناصر جهاز مكافحة الإرهاب.

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وكشف جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، التابع لوزارة الدفاع، مؤخرا، عن امتلاكه قاعدة بيانات كاملة لفلول عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، أصبحت مصدرا تستفيد منه الدول الإقليمية.

وقال صباح النعمان، المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب، إن استراتيجية ورؤية جهاز مكافحة الإرهاب بملاحقة بقايا داعش الإرهابي تأتي في كيفية الاستفادة من جهد الوزارات والأجهزة الأخرى في نشر ثقافة الوعي للوقاية من الجريمة الإرهابية.

وبعد مرور أكثر من عامين على إعلان هزيمة التنظيم الإرهابي في العراق ما زالت عناصره تشكل تهديدا على المحافظات الشمالية.

وكان الجيش العراقي قد أعلن القضاء على داعش بعد معركته الأخيرة لتحرير مدينة الموصل آخر معاقل التنظيم الإرهابي بالبلاد يوليو/تموز 2017.

وأطلق الجيش العراقي في يوليو/تموز 2019 عملية "إرادة النصر" للقضاء على فلول تنظيم داعش الإرهابي في البلاد.

وشملت "إرادة النصر" عمليات واسعة لتطهير المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار إلى الحدود الدولية العراقية-السورية.