عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القبض على خلية داعشية في سرت الليبية

الأربعاء 26 فبراير 2020

الخليج 365

أعلن مصدر عسكري ليبي، الأربعاء، القبض على خلية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي بمدينة سرت، المعقل السابق للتنظيم في ليبيا.



وقال المصدر في تصريح صحفي، إن الإدارة العامة للبحث الجنائي ألقت القبض على خلية تضم 3 موظفين داخل إحدى المؤسسات بمدينة سرت تمد التنظيم الإرهابي بالمعلومات.

وكشف أن السلطات الليبية تحقق مع الخلية التي تم ضبطها، وهناك تحفظ على مجريات التحقيق حتى لا تتسرب المعلومات.

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ونوه المصدر بأن الخلية على صله بتنظيم داعش الإرهابي من خلال القياديين بالتنظيم أبوعبدالله المصري وأبو ماريا التونسي.

وحرر الجيش الليبي مدينة سرت يناير/كانون الثاني الماضي، في أقل من ٦ ساعات بعد طرد الجماعات الإرهابية والمليشيات الإجرامية، ضمن عملية طوفان الكرامة التي انطلقت أبريل/نيسان ٢٠١٩ لتخليص المنطقة الغربية من التنظيمات الإرهابية.

وعثر الجيش الليبي خلال عمليات تمشيط ومع خططه الأمنية لتأمين المدينة وتطهيرها النهائي، على عدد من السجون والمقابر الجماعية التابعة للتنظيم الإرهابي، كما ألقى القبض على عدد من عناصره، خصوصا العاملين بالجناح الإعلامي للتنظيم.

ومدينة سرت لها أهمية استراتيجية خاصة، حيث إنها مدينة ساحلية تقع شمال ليبيا وتتوسط الساحل الواصل بين شرق البلاد وغربها، ويبلغ عدد سكانها نحو 160 ألف نسمة، كما تعد عسكريا نقطة متقدمة للجيش الليبي نحو مصراتة التي تبعد عنها 115 كيلومترا فقط، وقد لاقى تحريرها ترحيبا كبيرا من أبناء المدينة وعامة المدن الليبية.

ومنذ إطلاق الجيش الليبي عملية الكرامة عام ٢٠١٤، تم القضاء على عدد من كبار قادة التنظيمات الإرهابية وتحرير مدن بنغازي ودرنة والهلال النفطي والجنوب الليبي، كما تم القبض على عدد من الإرهابيين من جنسيات أخرى أبرزهم الإرهابي هشام عشماوي مؤسس تنظيم المرابطون التابع لتنظيم القاعدة.