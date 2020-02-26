سلطات الكويت: منع السفن المتجهة لدول فيها كورونا من التوقف بموانئنا

أعلنت السلطات في ​الكويت​ عن إرتفاع عدد الإصابات ب​فيروس كورونا​ في البلاد إلى 11 حالة، وهم من الحالات التي كان مشتبهاً بها بعد عودتهم على متن رحلة من ​إيران​. ولفتت السلطات الى إنهم جميعا بصحة جيدة حيث تم عزلهم في إحدى ​المستشفيات​ التابعة ل​وزارة الصحة​ المعدة والمجهزة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

هذا واتخذت السلطات قراراً تمنع فيه ​السفن​ المتجهة لدول موبوءة بكورونا من التوقف في موانئها، وأن السفن التابعة للقطاع النفطي مستبعدة من حظر التوقف في الموانئ.