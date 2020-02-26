أعلنت السلطات في الكويت عن إرتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 11 حالة، وهم من الحالات التي كان مشتبهاً بها بعد عودتهم على متن رحلة من إيران. ولفتت السلطات الى إنهم جميعا بصحة جيدة حيث تم عزلهم في إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المعدة والمجهزة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
هذا واتخذت السلطات قراراً تمنع فيه السفن المتجهة لدول موبوءة بكورونا من التوقف في موانئها، وأن السفن التابعة للقطاع النفطي مستبعدة من حظر التوقف في الموانئ.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات الكويت: منع السفن المتجهة لدول فيها كورونا من التوقف بموانئنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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