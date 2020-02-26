سلطات الصين: مجموع المصابين بالبلاد هو 78064 و2715 حالة وفاة حتى اليوم

ارتفعت حصيلة ال​وفيات​ الناجمة عن ​فيروس كورونا​ في ​الصين​، الأربعاء، إلى 2715 حالة بعدما سجلت ​الساعات​ الأربع والعشرين الماضية وفاة 52 شخصاً بالفيروس، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجّلها البلاد خلال 3 أسابيع.

وذكرت ​لجنة الصحة​ الوطنية في تحديثها اليومي للإحصاءات المتعلّقة بتفشّي الوباء أن عدد المصابين الجدد بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 406 أشخاص، الغالبية الساحقة منهم 401 يقطنون في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء وسط البلاد والتي سجلت فيها كل الوفيات ​الجديدة​ دون استثناء. وبهذا يصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 78064 حالة حتى الآن.

وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في بر الصين الرئيسي 2715 حالة وفاة حتى نهاية الثلاثاء بزيادة 52 حالة عن اليوم السابق. وسجل إقليم هوبي الواقع بوسط البلاد ومركز تفشي الفيروس 401 حالة إصابة جديدة في 25 فبراير مقابل 499 حالة في اليوم السابق.