شكرا لقرائتكم خبر عن انشقاقات تضرب الإخوان وعناصرهم في الخارج.. إعلامى سعودى يكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد الشقاء، الإعلامى السعودى، أن الاعترافات التي تخرج من بعض العاملين بقنوات الإخوان، تكشف فضائح الجماعة وتورطها في عمليات اختلاس في الخارج، تؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الانشقاقات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن العاملين بتلك القنوات شاهدوا تلك الفضائح الإخوانية عن قارب وشاهدوا حجم السرقة التي يتورط فيها تلك القيادات الإخوانية التي تكذب على أنصارها في الخارج.

وقال الإعلامى السعودى، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن جماعة الإخوان وغيرها من التنظيمات الإرهابية هي جماعات غير نظامية، وبالتالي فإن التفكك هي سمة رئيسية في تلك الجماعات، موضحا أن هذه الانقسامات التي تشهدها جماعة الإخوان الآن، ستكون مقدمة لمزيد من الانشقاقات وسيعلن العديد من عناصر الجماعة في الخارج انفصالهم عن التنظيم وقنواته التي تبث من الخارج.

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وأشار محمد الشقاء، إلى أن عناصر الإخوان يشاهدون بأنفسهم حجم الفضائح التي يتورط فيها قيادات التنظيم الذين يدعون الإسلام، وهو ما يكون أكبر دافع لهم للانفصال عن الجماعة بعد ظهور تلك الاختلاسات والتمويلات الخارجية.

أكد عمرو عبد الهادى، أحد حلفاء الإخوان الهارب في الخارج، أن أيمن نور رئيس قناة الشرق الإخوانية يهدد العاملين بقناته، مشيرا في تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر" إلى أن الشاعر أحمد حمدي إبراهيم الذي كتب أغلب المقدمات الشعرية للإخوانى معتز مطر والتي حققت ملايين المشاهدات وظل يعمل ٤ سنوات في قناة الشرق مع أيمن نور يطلب من الحكومة التركية حمايته منه في تركيا! و يتحدث عن كل جرائمه و مخالفاته في القناة .

واتهم عمرو عبد الهادى، أيمن نور بتشكيل لجان إلكترونية على مواقع السوشيال ميديا، من أجل أن تدافع عنه بعد أن قام العاملين بقناة الشرق بفضح ممارساته، متابعا: قمت بحذف تلك اللجان الإلكترونية