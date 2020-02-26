"رئيس الصوت والضوء" يكشف أرباح الشركة في مناطقها الخمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

كشف محمد عبد العزيز، رئيس شركة مصر للصوت والتنمية السياحية، عن تحقيق الشركة أرباح تخطت المستهدف بـ 9 ملايين جنيه، وذلك منذ تولي رئاسة الشركة خلال النصف الثاني من العام الماضي، مع التأكيد على استكمال خطة مجلس الإدارة السابق لتحقيق المزيد.

وقال عبد العزيز لمصراوي، إن تحقيق هذه الأرباح جاء وفق عدد كبير من الخطط التي جرى دراستها والعمل بأفضلها لتطوير عروض الصوت والضوء، مشيرا إلى أن أهم التحديات التي واجهت الشركة خاص بالشق المالي، وجرى التعاون مع الشركة القابضة للفنادق التي وفرت كامل الدعم المالي والمعنوي لاستمرار العمل بصورة جيدة.

وأوضح أن مناطق الصوت والضوء، تشهد إقبالا كبيرا من الزائرين لحضور عروض الصوت والضوء في المناطق الخمس (الأهرامات – الكرنك – أبو سمبل – فيلة – ادفو)، موضحا أن تحقيق هذه الإيرادات جرى خلال الـ6 أشهر الأولى من العام المالي الحالي والذي كان مستهدفا في نهايته.

وأشار رئيس شركة مصر للصوت والتنمية السياحية، إلى أن الشركة وضعت عروضا وتخفيضات خلال إجازة نصف العام الماضي، وهناك تخفيضات للطلاب والمعاقين وكبار السن بنسبة 50%، موضحا أن كل فترة تطرح الشركة عروضا مجانية للزائرين لتنشيط السياحة.