فيروس كورونا ينتشر في الدول العربية.. والسبب إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - إيران هي بؤرة انتشار فيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط، حيث ارتفع عدد الوفيات فيها إلى 15 شخصا.
إيران تحث مواطنيها على البقاء في منازلهم بعد تفشي كورونا
34 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران
وخضع مئات الأشخاص للحجر الصحي وسط أنباء غير رسمية عن تجاوز الأرقام هذا العدد بكثير.
ولكن الكارثة أن الوباء بدأ الانتشار في الدول العربية انطلاقا من الأراضي الإيرانية.
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