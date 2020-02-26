تداول تصريح دفن باسم الرئيس الأسبق"مبارك"..التشخيص الطبي «قصور بالكلي.. ورفرفة أذينية بالقلب»

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا، ترخيص دفن باسم الرئيس الأسبق "محمد حسنى مبارك"، الذى وافته المنية اليوم، عن عمر 91 عاما بعد صراع مع المرض.
الترخيص المتداول، لم تعلن عنه أى جهة رسمية طبية كما لم يصدر به بيان من عائلة الرئيس الأسبق، ولم يتسن التأكد من صحة هذا الترخيص
وحمل التصريح اسم "محمد حسني السيد مبارك" أمام خانة اسم المتوفي، وكتب أمام خانة العمر 91 عاما، وجاء في خانة التشخيص الطبي "قصور بالكلي.. ورفرفة أذينية بالقلب".
كان الرئيس الأسبق "محمد حسني مبارك"،قد وافته المنية صباح أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 91 عاما، ومن المقرر إقامة جنازة عسكرية له اليوم .
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