أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، منع دخول سياح من 5 دول أسيوية، تفشى فيها فيروس "كورونا"، مؤكدة أنه "يمنع دخول الزوار من مواطني الصين، وتايلاند، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وهونغ كونغ، وكذلك منطقة ماكو"، مشيرة إلى أن "كل من زار البلدان الخمسة، سيخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوما".
وكان قد أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، خلال افتتاح الجلسة الأسبوعية للحكومة، أن "فلسطين لم تسجل أية إصابة بفيروس كورونا القاتل".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة الفلسطينية تمنع دخول مواطني 5 دول بسبب "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.