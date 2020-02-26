وزارة الصحة الفلسطينية تمنع دخول مواطني 5 دول بسبب "كورونا"

أعلنت ​وزارة الصحة الفلسطينية​، منع دخول سياح من 5 دول أسيوية، تفشى فيها فيروس "كورونا"، مؤكدة أنه "يمنع دخول الزوار من مواطني الصين، وتايلاند، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وهونغ كونغ، وكذلك منطقة ماكو"، مشيرة إلى أن "كل من زار البلدان الخمسة، سيخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوما".

وكان قد أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، خلال افتتاح الجلسة الأسبوعية للحكومة، أن "فلسطين لم تسجل أية إصابة ب​فيروس كورونا​ القاتل".