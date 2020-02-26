شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوفد : نسعى للحصول على ربع مقاعد البرلمان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث باسم الحزب، إن الجان العامة لحزب الوفد، تعمل بشكل مستمر على جمع القوائم والاسماء التى سيدفع بها الحزب في الانتخابات النيابية المقبلة ، لافتا أن هذه القوائم سيكون لها معايير وضعها حزب الوفد، وأن كل الاسماء التى سيتم وضعها في القوائم سيتم مراجعتها واختيار ما يتم الموافقة عليه من حيث المعايير من خلال قيادات الحزب .

وأضاف نائب رئيس حزب الوفد فى تصريح لـ"الخليج 365" أن الحزب يعمل من خلال كوادره على الانتشار في كل المحافظات، وان هناك غرف في كل المحافظات تعمل على جمع الاسماء وتجهيز هذه القوائم، لافتا أن الحزب يتحرك بشكل مستمر ومنظم لترتيب هذه القوائم الانتخابية .

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وتابع أن حزب الوفد يسعى إلى الحصول على 25% من مقاعد البرلمان المقبل، ونسبة كبيرة في مجلس الشيوخ ، لافتا أن الحزب يعمل على تأهيل كوادره بشكل مستمر .

ويعمل رؤساء اللجان العامة إلى إعداد بيان واضح ومفصل عن اللجان الموجودة وتصور لزيادة العضويات وتقديمه له خلال 15 يومًا، موضحًا أنه كلما زادت عدد العضويات زادت قوة الوفد ، مؤكدا أنه خلال شهر ونصف يريد استكمال جميع اللجان العامة للحزب في المحافظات، وزيادة عدد العضويات في حزب الوفد.

كان المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، كشف أن انتخابات مجلس النواب دستوريًا تبدأ فى أول نوفمبر على أن تبدأ معها بالتوازي انتخابات