الحصة بـ٢٠ جنيه.. التعليم​: الأولوية لمعلمي مسابقة ٣٦ ألف معلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أسامة علي:

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، أنه طلب من وزارة المالية توفير اعتمادات للتعاقد مع معلمين بالحصة .

وأضاف حجازي خلال لقاء له على قناة دي ام سي، أن بعد موافقة وزارة المالية، سيتم منح المعلمين مبلغ ٢٠ جنيه عن كل حصة

ولفت الى أن التعاقد بالحصة لا يغني عن مسابقة التعاقدات المؤقتة لـ١٢٠ ألف معلم.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين على أن الأولوية في التعاقد بالحصة سيكون لمن سبق اختيارهم في مسابقة الـ٣٦ ألف معلم العام الماضي.