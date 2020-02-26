اليوم.. محاكمة متهمًا بقتل مواطن عمداً في البساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة متهمًا بقتل مواطن عمداً بدائرة قسم البساتين.

وأسندت النيابة للمتهم "خ. م" في القضية رقم 275 لسنة 2012 جنايات البساتين، وآخرين تهمة قتل المجني عليه "ع. ع"، مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبيتوا النية على قتله، وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبنادق آلية، وتوجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفاً تواجد المجني عليه به، وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم الأول وابلًا من الأعيرة النارية صوبه، أدت لوفاته في الحال، فيما تواجد باقي المتهمين للشد من أزره.

وشهد رائد شرطة بقسم البساتين أن تحرياته توصلت لصحة الواقعة، وقيام المتهمين بقتل المجني عليه باستخدام أسلحة نارية إثر مشاجرة بينهم.