أمين الأمم المتحدة ناعيا مبارك: أدى دور هام في تعزيز السلام بين فلسطين وإسرائيل

أرسل أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، تعازيه لحكومة مصر وأسرة الرئيس المصرى الأسبق الراحل محمد حسنى مبارك عقب الإعلان عن وفاته فى وقت سابق من يوم الثلاثاء. من يوم الثلاثاء. وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، فى المؤتمر الصحفى اليومى من مقرّ الأمم المتحدة بنيويورك، إن السيّد جوتيريش، فى رسالته، أكد أن مبارك قام بدور مهم فى الجهود الدبلوماسية فى الشرق الأوسط، بما فيها تعزيز السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ودعم مساعى جامعة الدول العربية فى إنهاء الصراع فى المنطقة. إن السيّد جوتيريش، فى رسالته، أكد أن مبارك قام بدور مهم فى الجهود الدبلوماسية فى الشرق الأوسط، بما فيها تعزيز السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ودعم مساعى جامعة الدول العربية فى إنهاء الصراع فى المنطقة.

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