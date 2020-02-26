الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة مسيرة تركية جنوبي طرابلس

الأربعاء 26 فبراير 2020

أعلن الجيش الليبي، الأربعاء، إسقاط طائرة مسيرة تركية جنوبي طرابلس بعد إقلاعها من مطار معيتيقة، وهي الثانية التي يتم إسقاطها خلال ساعات.



وقالت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي، إن منظومة الدفاع الجوي بالجيش أسقطت الطائرة المسيرة بعد إقلاعها مباشرة من المطار.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إسقاط الجيش الليبي طائرة مسيرة تركية من طراز "بيراقدار" في جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

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وتنخرط تركيا في دعم حكومة فايز السراج بالعاصمة الليبية طرابلس والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.

ويواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعم الإرهابيين لتنفيذ مخطط نشر الفوضى في المنطقة العربية، فما بين استهداف المدنيين في سوريا وإرسال أسلحة للمجموعات الإرهابية بإدلب، لم تتوقف السفن التركية المحملة بالأسلحة عن إرسال الذخائر والأسلحة إلى المليشيات الإرهابية في ليبيا.

ومنذ بدء عملية "طوفان الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي في أبريل/نيسان الماضي لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، أسقطت القوات المسلحة الليبية، أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات.